Empresa mineira perde licença de exploração de diamantes devido a dívidas

A licença de exploração de uma mina de diamantes em Angola reverteu a favor do Estado devido à empresa concessionária, a Sociedade Mineira de Camatchia Camagico, ter dívidas acumuladas em excesso de 530 milhões USD.

A decisão anunciada pelo presidente da Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes de Angola (Endiama), Ganga Júnior, deve-se não só às dívidas aos credores, fornecedores e Estado, mas também ao nível de produção, receita diminuta e custos operacionais elevados.

“A empresa operava com prejuízos sucessivos e o seu funcionamento não permitia sequer reembolsar as despesas, pelo que a dívida iria simplesmente aumentar com o passar do tempo”, disse, para acrescentar que a produção rondava apenas cinco mil quilates por mês.