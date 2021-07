Empresa de tecnologia japonesa Hitachi compra norte-americana GlobalLogic

A empresa de tecnologia japonesa Hitachi anunciou que completou a aquisição da multinacional norte-americana de desenvolvimento de 'software' GlobalLogic, num investimento de 9,6 mil milhões USD (cerca de 8,14 milhões de euros), acordado em 31 de Março.

"A aquisição da GlobalLogic vai aumentar a capacidade do Grupo Hitachi em cumprir a sua estratégia de promoção do negócio de inovação social, através da tecnologia digital para resolver os problemas dos clientes e da sociedade", disse a empresa nipónica em comunicado.

A Hitachi explicou ainda que a compra vai permitir uma aceleração na transformação digital da infraestrutura social à escala global, com a expansão do seu principal negócio de soluções digitais Lumada.

"A partir da colaboração com clientes em todo o mundo, a Hitachi e a GlobalLogic vão trabalhar juntas para resolver os problemas que a sociedade e os clientes enfrentam, alavancando o Lumada e contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, concentrando-se em três áreas principais: Meio Ambiente, Resiliência e Protecção e Segurança", disse o director executivo (CEO) da Hitachi, Toshiaki Higashihara.

Por seu turno, o CEO da GlobalLogic, Shashank Samant, disse que "entrar no Grupo Hitachi cria uma oportunidade única de combinar o poder da tecnologia operacional (OT), da tecnologia da informação (TI) e da IoT [Internet das Coisas]/engenharia digital sob o mesmo guarda-chuva".

A aquisição da GlobalLogic segue o mesmo caminho de outros investimentos tecnológicos da Hitachi fora do Japão, que em julho de 2020 passou a ter uma participação maioritária no sector de redes electrónicas do grupo suíço ABB.