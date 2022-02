Empresa de captação de investimentos quer ser líder na África Austral

O sector empresarial privado deverá contar no próximo mês de Março com uma empresa de captação e gestão de investimentos, prestação de serviços administrativos e financeiros - a African Capital & Consulting Company, anunciou um dos directores executivos.

Na génese da empresa estão os administradores executivos, Carlos Baptista, o empresário e economista Daniel Sapateiro, este último que traçou as linhas orientadoras da nova empresa: “ser referência na optimização e geração de valor em alternativas de investimento”. Uma das missões da empresa cujo “centro” - o slogan é ser “líder na gestão e finanças dos seus investimentos”.

“A abertura formal da sociedade com uma nova imagem, conceito e colaboradores será em Março de 2022”, anunciou o empresário e economista Daniel Sapateiro, um dos directores executivos da empresa.

Entre outros objectivos da African Capital & Consulting Company, de acordo com Daniel Sapateiro é ser empresa de confiança em serviços administrativos financeiros para micro, pequenas e médias empresas, empregando as melhores práticas de organização, planeamento, gestão e auditoria.

Alicerçada em mais de seis eixos, esta empresa está “talhada” na captação e gestão de investimentos privados de particulares e sociedades investidoras; aquisição e gestão de empresas (”Business Angels”); serviços financeiros e de Recursos Humanos; auditoria e estudos estratégicos.

Para o arranque de actividades, a empresa conta já com a prestação de 6 colaboradores, para além da administração. Número que pode aumentar para mais dez novos postos de trabalho após inauguração da empresa prevista para o próximo mês de Março.

“Estamos a recrutar cerca de 10 novos elementos para áreas técnicas, por via de formação prévia numa das empresas do Grupo, na Academia Finanças para Todos”.

Naquela academia os formandos são doptados de conhecimentos sobre contabilidade júnior, contabilidade sénior; fecho de contas; auditoria; avaliação e gestão de investimentos e gestão de recursos humanos.

“Estamos a formar 54 formandos em diversas áreas, como por exemplo em gestão e avaliação de projectos de investimento para iniciarmos um processo de estágios de até um trimestre e os melhores ficarão na empresa”, assegurou Daniel Sapateiro.

Um “piscar de olho”...

A African Capital & Consulting Company vê com “boas oportunidades de expansão” para outras cidades com potencial económico, com destaque para Benguela, Lubango, Huambo e Malange, através de investimentos na agricultura, indústria transformadora e outras actividades económicas.

Com efeito, algumas destas cidades terão delegações da African Capital ainda no Iº semestre de 2022, para com isso se aproximar o conhecimento, a experiência de mais de 30 anos de cada um dos sócios e colaboradores para as províncias com propensão para instalação e laboração de actividades do sector primário e secundário.

“A expansão tem a ver com oportunidades que por via dos sócios, clientes e parceiros ocorram a instalação da empresa nesses ou noutros locais de valor acrescentado para os nossos parceiros e para a African Capital, podendo levar connosco outras empresas do Grupo, nomeadamente a Academia FPT”.

Instado se já estão a ser captados recursos financeiros para os investimentos em Benguela, Lubango, Huambo e Malanje, Daniel Sapateiro respondeu: “primeiro faremos a prospecção de oportunidades, por outro lado, estamos a ter convites para instalação de escritórios nossos e nossos colaboradores para que tenhamos os nossos serviços, dependendo do contexto e da evolução dos mercados locais e regionais para fazer aquilo que fazemos melhor”.

Abertos para entidades públicas e privadas

A empresa, segundo um dos seus directores executivos, o também empresário Daniel Sapateiro, está aberta para interagir com entidades públicas com enfoque para a Comissão de Mercados de Capitais (CMC), a Agência de Investimento e Promoção de Exportações (AIPEX), ministérios e entidades privadas com foco e identidade para o investimento, como as Câmaras de Comércio e Indústria, Embaixadas e outros.

Capitais próprios

A estratégia da empresa African Capital & Consulting Company e o Grupo Finanças para Todos assenta em investimentos numa lógica de capitais próprios, “sem recurso a capitais alheios”. “Zero de Passivo de financiamentos alheios, suprimentos e prestações suplementares”, clarificou Daniel Sapateiro.

Contudo, foram investidos cerca de 20 milhões Kz, particularmente no apetrechamento mobiliário e tecnológico da empresa.