Emirates retoma voos de passageiros a partir de 21 de Maio

A Emirates anunciou que retoma os seus serviços com voos programados a partir de 21 de Maio para nove destinos sendo Londres Heathrow Frankfurt, Paris, Milão, Madri, Chicago, Toronto, Sydney e Melbourne. A companhia aérea também oferecerá conexões no Dubai para clientes que viajem entre o Reino Unido e Austrália.

Em comunicado à imprensa a empresa alerta que os passageiros só serão aceites nesses voos se cumprirem os requisitos de elegibilidade e critérios de entrada dos seus países de destino. Isso inclui uma aprovação da Autoridade Federal de Identificação e Cidadania (ICA) para os residentes dos Emirados Árabes Unidos que desejam retornar a Dubai.

“Temos o prazer de retomar o serviço de voos programados de passageiros para esses destinos, oferecendo mais opções para os clientes viajarem dos Emirados Árabes Unidos para essas cidades e também entre o Reino Unido e a Austrália. Estamos a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades para planear a retomada das operações para destinos adicionais. Foram implementadas medidas adicionais no aeroporto em coordenação com as autoridades relevantes, para garantir distanciamento de segurança e o saneamento social. A segurança e o bem-estar de nossos funcionários, clientes e comunidades, continuam a ser a nossa principal prioridade” afirma o director de operações da Emirates, Adel Al Redha.

Além dos serviços programados, a Emirates também continuará a trabalhar em estreita colaboração com as embaixadas e consulados para facilitar os voos de repatriação para visitantes, e residentes que desejam voltar para casa. Esta semana, a companhia aérea planeia operar voos do Dubai para Tóquio Narita (15 de Maio), Conakry (16 de Maio) e Dakar (16 de Maio).