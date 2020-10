Emirates regressa ao normal no novo normal

A Emirates Airlines retomou as operações no País este mês com a realização de um voo comercial por semana. A medida permitiu a reactivação dos postos de trabalhos que até então funcionavam pelo sistema de home office.

A informação foi avançada pelo delegado da companhia para o País, Luís Berenguel, segundo o qual nenhum contrato foi suspenso no País, foram feitos ajustes e por sua vez outras funcionários faziam ronda no aeroporto para verificar o estado dos equipamentos para evitar constrangimentos no momento da retoma das actividades.

Os preparativos para o reinício responsável datam de finais de Março, uma estratégia da empresa para a segurança dos passageiros, mas que vai de encontro as exigências e instruções do Regulador da aviação civil nos Emirados Árabes Unidos, como do regulador da aviação civil em Angola e outros países onde operam.

“Não deixamos de trabalhar e continuamos a ter a nossa atenção virada ao reinício e a situação económica desde Abril, não deixamos trabalhar e começamos exactamente a preparar os nossos planos de negócios, os nossos procedimentos do novo normal” alude, “É com orgulho que digo que somos a escalas que tem mantido o plano de negócios com poucas alterações, significa que tivemos desde o início uma ideia do que poderia ser e o Dubai reabriu ao mundo”.

Assevera que foi dos primeiros destinos a reabrir ao turismo de lazer, turismo de negócios, aos portadores de visto de residência, estrangeiros residentes no Dubai e já recebeu uma certificação de segurança como destino de viagem.

“Neste momento estamos a falar de vários destinos, América, Europa, África, Oriente Médio, Ásia e Pacífico ou seja aos poucos estamos a regressar ao nosso normal num novo normal, mas é importante que as coisas sejam feitas, de facto de forma gradual e mantermos sempre a segurança e a saúde acima de tudo” completa .

Assegura que os produtos e iniciativas da Emir ates Airlines vão manter-se. O Dubai é um dos destinos mais populares no mundo, só em 2019 recebeu cerca de 16,7 milhões de visitantes, cerca de 5% a mais do que ano anterior.