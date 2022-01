Emirates faz "balanço positivo" de 2021

A Emirates fez "progressos visíveis" no plano de recuperação pós-pandemia, considerando por isso que o balanço de 2021 é "positivo" anunciou, esta quinta-feira, a companhia aérea destacando que conseguiu recuperar a sua rede de ligações para 128 cidades.

"Apesar do recente aumento de casos da variante Ómicron e da ligeira desaceleração que trouxe para a nossa indústria, entramos em 2022 com optimismo. Criámos uma grande dinâmica em 2021 e esperamos que o crescimento económico acelere neste novo ano. A aviação sempre foi resiliente, e continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros no sentido de reconstruir uma indústria melhor para os nossos passageiros e comunidades", diz Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e chefe executivo da Emirates, citado num comunicado a que o Notícias ao Minuto teve acesso.

No final do ano passado, todos os 133 aviões Boeing 777 da Emirates e cerca de 60 aviões da frota de A380 "estavam a operar e permitiram a conexão entre passageiros e os seus familiares, empresas e oportunidades globais".

A companhia aérea destaca ainda que "mais de 120 lounges da Emirates e de parceiros reabriram para receber e servir passageiros premium e passageiros frequentes".