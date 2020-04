Emirates adopta medidas de segurança após autorização de voos

A Emirates adoptou medidas de precaução excepcionais no aeroporto e a bordo para garantir a saúde e a segurança de seus funcionários e clientes, depois de receber autorização para transportar passageiros em determinados voos.

Toda a tripulação de cabine, agentes de embarque e equipa em terra, em contacto directo com os passageiros usarão equipamento de protecção individual (EPI), que inclui uma bata descartável de protecção sobre os seus uniformes e óculos de segurança, além de máscaras e luvas.

No aeroporto Internacional do Dubai, luvas e máscaras são obrigatórias para todos os clientes e funcionários. Os scanners térmicos fazem a monitorização da temperatura de todos os passageiros e funcionários que entram no aeroporto. Indicadores físicos de distanciamento foram colocados no chão e nas áreas de espera para ajudar os passageiros a manter a distância de segurança necessária durante o check-in e o embarque.

A equipa do aeroporto também instalou barreiras de protecção em cada balcão de check-in para garantir medidas adicionais de segurança para passageiros e funcionários durante a interacção no balcão. Nos voos da Emirates, os assentos são intercalados com assentos vagos colocados entre passageiros individuais ou grupos de familiares, de acordo com os protocolos físicos de distanciamento.

A Emirates também modificou seus serviços de bordo por razões de saúde e segurança. Alimentos e bebidas continuam a ser servidos em caixas individuais com divisórias para cada cliente de modo a reduzir contacto entre a tripulação e os mesmos durante o serviço de refeições. De igual modo, para reduzir o risco de disseminação do vírus pelo toque, as revistas e outros materiais de leitura impressa estão temporariamente indisponíveis.

Actualmente, os items permitidos como bagagem de mão, são apenas os laptops, bolsas de mão e e uma bolsa com artigos de bebé. Todos os outros itens precisam ser registados no balcão de check-in. Os clientes devem usar máscaras e luvas durante toda a viagem do check-in até ao desembarque. Todas as aeronaves da Emirates passarão por processos aprimorados de limpeza e desinfecção no Dubai, após cada viagem.