Emirados Árabes Unidos querem investir na produção de electricidade e agricultura em Angola

Segundo o sheik do Dubai, Ahmed Dalmoor Al Maktoum, no final de uma audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República, João Lourenço, dentro de seis meses os efeitos da cooperação começarão a ser sentidos.

O responsável afirmou ainda que a cooperação no sector da produção do gás vai permitir reduzir os custos com a electricidade e apoiar o funcionamento da indústria, manifestando, também, o interesse de trabalhar em projectos de dessalinização de água, para beneficiar populações carentes, bem como em projectos que ajudem a reduzir o desemprego.

O sheik do Dubai admitiu a possibilidade de aumentar o valor a investir, na medida em que for alargada a base de cooperação.

Os Emirados Árabes Unidos é uma confederação de monarquias árabes localizada no Golfo Pérsico e têm a sexta maior reserva de petróleo do mundo, sendo uma das mais desenvolvidas economias do Médio Oriente.

O país tem, actualmente, a trigésima sexta maior economia a taxas de câmbio de mercado do mundo. É um dos países mais ricos do mundo por Produto Interno Bruto (PIB) e per capita de 54. 607 dólares, de acordo com o FMI.