eMICRED já tem 32 clientes e pode ir para Moçambique

Cerca de três dezenas de empresas e clientes individuais estão já a utilizar o eMICRED, um aplicativo de gestão de linhas de microcrédito em tempo real elaborado por angolanos, revela o director da Tsofts, a empresa que desenvolveu o software.

Segundo Joaquim Tchana, os clientes usam uma de duas variantes do eMICRED, para crédito particular - o que tem tido mais procura - e para negócios, e a Tsofts olha para a hipótese de exportar o produto para Moçambique.

O eMICRED foi desenvolvido pela empresa angolana após um desafio lançado por Paulo Sebastião, presidente do conselho da PPCD, uma sociedade de microcrédito que se deparou com o facto de os programas de gestão do negócio - quer do ponto de vista de quem dá crédito, quer de quem o recebe - serem geralmente desenvolvidos por estrangeiros, com custos acrescidos.

