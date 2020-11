Emerging Energy Corp. adquire participação estratégica

Emerging Energy Corp. AG (EEC), uma empresa de capital privado com sede na Alemanha focada na parceria com empresas de energia que estão buscando oportunidades atraentes na criação de crescimento no setor de energia africano, adquiriu uma participação estratégica na Sustainable Power Generation (Pty) Ltd. (SPG Group), uma empresa sul-africana de energia limpa que opera na África em suas duas divisões, SustainPower e SustainSolar .

A administração do Grupo SPG dá as boas-vindas à entrada do EEC. Por meio desse investimento estratégico, a EEC aumentará seu envolvimento na florescente indústria de gás para energia e no setor solar não conectado à rede, em rápido crescimento, nos dinâmicos mercados de energia da África Subsaariana.

A SustainPower e a SustainSolar se esforçam para se tornar os fabricantes africanos líderes de soluções descentralizadas e modulares para geração de energia sustentável a partir de combustíveis gasosos sustentáveis, ou seja, biogás, gás de aterro, gás natural e outras fontes de energia limpa e alternativa, como solar PV.

“Damos as boas-vindas ao EEC a bordo do Team Sustain e estamos entusiasmados por ter esta excelente equipe internacional de especialistas em energia ao nosso lado para explorar em conjunto novas oportunidades para trazer mais energia limpa para a África”, disse Tobias Hobbach, fundador e CEO do Grupo SPG.

A EEC vê sinergias significativas com suas actividades existentes no sector de energia, por exemplo, da possível expansão das actividades do SPG em mercados nos quais a EEC é tradicionalmente activa.

“O Grupo SPG é um investimento altamente interessante devido ao seu forte crescimento e ampla presença regional na África. É um bloco de construção ideal dentro de um forte grupo de energia na África Subsaariana. Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe de gestão da Sustain. Continuaremos investindo em projectos africanos em países como Senegal, Nigéria, Moçambique, Quénia, Zâmbia e outras nações com projectos interessantes ”, afirmou Karl Rheinberger, Director Executivo da CEE.

Sobre o EEC

A Emerging Energy Corp. é uma empresa de investimento dedicada a criar crescimento no sector de energia africano e infraestrutura relacionada. O EEC visa desenvolver a capacidade local, criar empregos bem pagos, financiar a transição energética da África, diversificar as economias e proporcionar retornos líderes de mercado aos seus investidores. A EEC concentra-se em investir em toda a cadeia de valor da energia africana. A EEC tem parceria com equipes de gerenciamento excepcionais, onde a combinação de capital e experiência da indústria pode ter um impacto sustentável no continente africano.

Sobre SustainPower

Sustainable Power Generation oferece soluções modulares de alta qualidade para geração de energia sustentável, fornecidas e operadas em toda a África. A SustainPower se esforça para se tornar a fornecedora líder de soluções africanas para soluções sustentáveis ​​de geração de energia a partir de biogás, gás de aterro, gás natural e GLP para centrais eléctricas e térmicas combinadas contínuas, bem como aplicações de espera e de pico. A SustainSolar é um participante significativo no mercado de energia solar off-grid africano em rápido crescimento, para o qual projecta e fabrica soluções fotovoltaicas em contêineres, modulares e chave na mão para electrificação rural, mini-redes, híbridos a diesel e aplicações de implantação rápida. Com dedicação à qualidade, paixão pela eficiência e desejo de cumprir nossa responsabilidade com as pessoas e o planeta,