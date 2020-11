Embarcação da Saipem chega à Guiné Equatorial para instalação do duto

O navio Castorone da Saipem chegou à Guiné Equatorial para realizar as obras de instalação do gasoduto de 70 km que conectará o campo de Alen da Noble Energy com as instalações de processamento de gás de Punta Europa.

No valor de 100 milhões USD, o contrato de instalação do oleoduto foi concedido ao provedor multinacional italiano de serviços de campos petrolíferos pelo Ministério de Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial. O gasoduto de 24 polegadas de diâmetro será capaz de lidar com 950 milhões de pés cúbicos de gás natural equivalente por dia.

O campo de Alen carrega reservas recuperáveis ​​estimadas de aproximadamente 600 bilhões de pés cúbicos de gás natural. O gás do campo será alimentado no complexo de gás onshore Punta Europa, que abriga instalações de processamento de gás liquefeito de petróleo, metanol e gás natural liquefeito (GNL), em um esforço para criar um hub de GNL offshore no Golfo da Guiné.

A decisão final de investimento para o projecto de monetização de gás Alen foi assinada em Abril de 2019 em Malabo. O projecto continua em andamento para um start-up em 2021.