Emadel exporta produtos acabados para Portugal este ano

A fábrica de transformação de madeira Emadel, vai exportar a partir de Novembro deste ano 60 metros cúbicos de produtos da marca “Emadel Lar” para Portugal, diz o Director-comercial da empresa, Victor Cunha, em declarações ao Mercado.

“É a primeira vez que a empresa vai exportar produtos acabados para Europa”, anunciou Victor Cunha.

Anteriormente, a empresa exportava unicamente madeira para a Europa, passando agora para esta nova etapa: exportar produtos da marca “Emadel Lar”. Daí a opção pelo velho continente pelas “boas relações” com fornecedores e clientes de madeira maciça.

No ano transacto (2021) a Emadel exportou para a Europa cerca de quatro contentores de 40 pés de madeira.

Com este projecto, a empresa pretende arrecadar nesta primeira fase 1 milhão de dólares e subir paulatinamente, “acreditamos no sucesso em função da qualidade dos nossos produtos bem como da mão-de-obra e da qualidade da madeira angolana, o design é feito por angolanos e portugueses estamos a trabalhar para ir ao encontro daquilo que o mercado europeu exige”, frisou.

“Tivemos uma boa aceitação dos primeiros protótipos que enviamos para lá, foi bem aceite, queriam colocar em exposição, veremos qual será o fedback com esta exportação”, disse.

Quanto ao processo de exportação, o responsável diz não existir grandes dificuldades por se tratar de produtos acabados, mas há alguns trâmites a seguir.

“Estamos cientes das exigências do mercado Europeu, a começar pelo português, a seguir a Turquia, Espanha, França e Alemanha”, exemplificou.

Tudo preparado

Em 2021 a empresa obteve uma facturação na ordem dos 8 milhões USD, ao passo que para 2022 a Emadel perspectiva alcançar 14 milhões USD. Um desafio para o qual Victor Cunha garante estar “tudo preparado para se atingir este objectivo”.

A Emadel tem como principais clientes empresas de construção civil, sector mineiro e o público em geral.

Capacidade de produção

De acordo com o gestor comercial, na província de Luanda, a Emadel possuí uma capacidade de produção na ordem dos 700 metros cúbicos anual, ao passo que, na Huíla é de 500 metros cúbicos, (serração).

Victor Cunha fez saber também que mensalmente a empresa usa cerca de 15 a 20 camiões de madeira maciça provenientes das províncias do Uíge, Huíla e Cuando Cubango.

Já para confecção dos produtos (mobiliários) é importada alguns derivados provenientes de Portugal e África do Sul.

Contudo, a empresa prevê ainda este ano, abrir duas lojas, uma em Benguela e outra no centro da cidade de Luanda. “Escolhemos estas províncias porque já temos suporte logístico”, adiantou.

Actualmente, a empresa conta com 250 colaboradores directos, sendo que na fase pandémica não houve despedimento. “Ficamos parados cerca de três meses e depois voltamos ao trabalho, seguindo as regras estabelecidas pelo governo na altura”, afirmou.

A Emadel é detentora de duas unidades fabris, uma em Luanda, na Zona Económica Especial Luanda- Bengo (ZEE) com oito mil metros cúbicos e no Lubango com uma zona estimada à cinco mil metros cúbicos.

Refira-se que a Emadel, que detém duas fábricas de carpintaria industrial (Luanda e Huíla),dedica-se à produção de carpintarias por medida, mobiliário e também a projectos de interiorismo, como, cozinhas, rodapé, chão flutuante, forros de paredes entre outros produtos da marca “Emadel Lar”.

Fazendo uma avaliação ao sector que actua, Victor Cunha, afirma que actualmente com as dificuldades das divisas, regista crescimento e mais valorização, sendo que, por hoje os clientes começam a olhar mais para as soluções que o mercado angolano oferece. O Gestor explica ainda que em função das vantagens, por exemplo pagamento em kwanza, o nível de importação reduziu.