EMADEL aposta na expansão com criação de rede de distribuição

A Emadel, empresa voltada para área da carpintaria e serralharia, prevê materializar o plano de expansão com a abertura de mais duas lojas nas províncias de Benguela e Huambo até ao segundo semestre do próximo ano.

O plano de expansão é de criar uma rede de distribuição dos produtos produzidos e abrir duas lojas da marca Emadel lar, mas a prioridade é a distribuição dos produtos produzidos no ramo imobiliário.

Segundo o director-geral Armando Ferreira a EMADEL alcançou um volume de negócio em 2019 de 2,9 mil milhões de Kz e em 2020 teve uma baixa atingindo 2,4 mil milhões Kz, o que se prevê para 2021 é a margem de 4 mil milhões Kz.

Com uma capacidade de 30 metros cúbicos de madeira em cada unidade fabril de serralharia diária, e nos serviços de carpintaria imobiliária tem um volume de negócio de 25 milhões de USD.

Ao longo do tempo os investimentos têm sido progressivos, desde 2011, no Lubango foi feito um investimento de 100 mil USD, com a compra linhas de folheamento que deu a soma de um milhão de USD

Novos investimentos

Em 2019 surgiu a necessidade de emigrar para Luanda com a abertura de uma loja localizada no Patriota-Benfica para divulgar os produtos produzidos. “Com os clientes que há em Luanda, houve a necessidade de privatizar uma unidade fabril na zona especial económica ZEE onde foi feito um investimento de oito milhões de USD.

A empresa conta com uma equipa de técnicos e mão-de-obra especializada que se dedicam com empenho e compromisso oferecendo ao cliente um produto de qualidade e à sua medida.

Matéria-prima

O responsável aclara que quase todos os matérias exclusivamente a madeira maciça são angolanas, outros derivados de madeira são importados na África do Sul, Europa.

Armando Ferreira considera o ano de 2020 como sendo o mais complexo devido a pandemia que criou diversas limitações de movimentação de mercadorias, pessoas e bens que esteve parado por causa das restrições impostas.

O responsável considera que existe ainda bastante burocracia nos processos administrativos, quer seja para licenciamento quer seja no processo de exportação e há uma falta de liquidez no mercado, que reduziu o poder de compra das famílias, o que condiciona a venda mobiliaria ao público.

“Houve algumas contingências durante um período das taxas de câmbio que actualmente já esta estável apesar de alguma morosidade”, disse.

Outras dificuldades estão ligadas a questão de liquides generalizada no mercado, o que restringe os processos de importação e acabam por ser mas longos, e o processo de aquisição mais demorados, o que obrigam um investimento e uma liquidez bastante forte por parte das empresas industrias que precisam importar para produzir.

Com uma equipa de 235 colaboradores dos quais 22 expatriado, a empresa prevê aumentar o numero de colaboradores para 65 totalizando com o funcionamento da fabrica na zona industrial ZEE A Emadel carpintaria é uma empresa sediada na cidade do Lubango província da Huíla desde 1999.

Dedica-se à produção de carpintarias por medida, mobiliário e desde Julho de 2012 dedica-se também a projectos de interiorismo criando para isso uma marca própria de mobiliário EMADEL Lar.

A mesma conta com quatro unidades fabril, a unidade fabril Emadel ZEE em Luanda, unidade fabril Lubango, Serração do Lubango e Serração Luanda.

O que difere a EMADEL das outras carpintarias é por ser uma das empresas angolanas, mas antigas de carpintaria que existe no mercado e aposta nos produtos nacionais produzidos com qualidade.

“Somos uma empresa que mais aposta na produção imobiliária nacional, quer na aquisição de madeira quer na aquisição de técnicas. “somos inovadores e defensores daquilo que á nacional”, Carlos Muyenga afirmou.