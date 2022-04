Elon Musk garante 46,5 mil milhões USD para comprar a rede social Twitter

O accionista da Tesla e um dos investidores de referência do Twitter, Elon Musk, anunciou esta quinta-feira ter assegurado um financiamento de 46,5 mil milhões USD para comprar o Twitter e avançou que está pronto para lançar uma oferta pelas acções da rede social.

O líder da Tesla assegurou um financiamento de 25,5 mil milhões USD (incluíndo 12,5 mil milhões relativos a um empréstimo que tem por base as suas acções da Tesla).

O financiamento liderado pelo Morgan Stanley envolverá ainda outras instituições financeiras, segundo a documentação entregue à Securities and Exchange Commission (SEC) nomeadamente o Bank of America, Barclays, BNP Paribas, MUFG, Mizuho Bank, Société Générale, Citi, Deutsche Bank e o Royal Bank of Canada.

Separadamente, irá pessoalmente avançar com 21 mil milhões em capital próprio, segundo os documentos submetidos na SEC, o regulador do mercado dos EUA.

Este plano de financiamento foi apresentado depois de Musk, o segundo maior accionista do Twitter, ter feito uma oferta de 43 mil milhões USD pela rede social, que sairá de bolsa caso a operação seja bem-sucedida.

O Twitter contratou o JPMorgan Chase e o Goldman Sachs como seus conselheiros neste negócio.