El Corte Inglés ‘atravessa’ ponte Dom Luís para abrir loja no Porto

A confirmação foi dada esta quinta-feira pelo vereador Ricardo Valente, com o pelouro da Economia, Turismo e Comércio, que deu conta que o projecto vai ser retomado.

“O projecto do El Corte Inglês, de facto, vai renascer no Porto. (...) O que sabemos é que o El Corte Inglés já demonstrou a intenção de fazer nascer ali um projecto, que é um projecto multifuncional”, afirmou em declarações à agência Lusa.

A ideia, revelou o vereador, é que projecto, que será algo mais segmentado, inclua para além da área comercial, outros equipamentos como ginásios e até uma zona hoteleira.

A construção do espaço comercial tinha sido chumbado há 15 anos pela Câmara do Porto, na altura liderada por Rui Rio, e em 2018 a cadeia de distribuição espanhola não avançou com o projecto, já que aguardava pelos resultados dos trabalhos realizados no subsolo.

A empresa espanhola, já tinha em 2000, antes de inaugurar o seu primeiro espaço em Lisboa, em novembro de 2001, negociado com a Refer o direito de superfície, por 99 anos, do terreno da antiga estação ferroviária da Boavista. Uma operação que ficou dependente da aprovação camarária, sendo a data limite de abertura o ano de 2013.