Egipto investe 6,5 mil milhões USD em transportes

O ministério egípcio dos transportes planeia investir 6,5 mil milhões USD, como parte do seu orçamento do ano fiscal 2022, para implementar 24 projectos de transportes, noticiou os Mercados Africanos.

“Este investimento será utilizado, entre outras coisas, para dar continuidade aos projectos em curso como “o desenvolvimento de sistemas de sinalização nas ferrovias, unidades móveis de transportes, o monotrilho em direcção à nova capital administrativa da cidade de 6 de Outubro, as renovações do metro, a reabilitação do eléctrico na Linha Raml, bem como a rápida conclusão dos estudos de impacto ambiental e de viabilidade económica dos projectos previstos para 2022”, disse o ministro dos Transportes egípcio, Kamel Al-Wazir.

Esses vários projectos que exigem investimentos colossais foram iniciados há alguns anos como parte da implementação do plano estratégico do governo egípcio chamado Visão 2030, que incorpora transformações notáveis a serem feitas no sistema de transportes daquele país.

Tendo como pano de fundo uma grande metamorfose na rede ferroviária, bem como uma renovação quase completa da frota nacional de locomotivas.

Além de melhorar a conectividade entre províncias e cidades, bem como entre zonas industriais, esses projectos ajudarão a readequar os modelos de mobilidade na capital egípcia, que actualmente é uma das mais populosas do continente.

Entre outros impactos, alguns dos quais incorporam modelos focados na mobilidade verde, oferecem às lideranças a oportunidade de fortalecer a política estadual de clima para o desenvolvimento sustentável.

A indústria dos transportes ocupa um lugar de destaque na política de desenvolvimento no Egipto.