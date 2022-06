Edição 37º da FILDA 2022 confirma a participação de 425 expositores

O Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, visitou nesta quarta-feira (29) a sede da FILDA-2022 onde tomou contacto com os stands já registados, um total de 425 participações directas e indirectas, na Zona Económica Especial (ZEE), segundo uma nota divulgada pela instituição.

De acordo com o MEP, a visita do ministro serviu para constatar de forma directa os níveis de organização para o lançamento da edição 2022 da Feira Internacional de Luanda que tem presença garantida de participação de cerca de 10 países, com destaque para Portugal, Alemanha, Espanha, China e Coreia do Sul.

Mário Caetano João fez uma avaliação positiva do que viu e fez saber que a FILDA-2022 reserva novidades como os espaços organizados em startups (startup summit 2 e FILDA Talks), para os jovens que procuram financiamentos para as suas ideias e criações que possam dinamizar o mercado, no que toca à disponibilização e escoamento da produção nacional.

A edição 2022 da FILDA é a 37° e decorrerá de 12 a 16 de Julho sob o lema “As tecnologias disruptivas como factor de desenvolvimento” e vai contar com um espaço ampliado que poderá ser usado para outros eventos paralelos, como feiras mensais após a FILDA-2022.