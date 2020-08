eBay vende negócio de classificados

O negócio de classificados do eBay, um dos mais antigos da Internet, criado há 25 anos, foi comprado pela empresa Norueguesa Adevinta por 9,2 mil milhões USD.

Com esta compra, que inclui sites como o Gumtree, o Autotrader e o Motors.co.uk, a Adevinta torna-se a maior empresa do mundo de classificados online.

Recorde-se que a Adevinta nasceu dentro do grupo de Media Schibsted, que é um bom exemplo de transformação digital no sector dos Media.

Apesar de vender a participação maioritária, o eBay, ainda assim, vai manter-se como acionista.

Apesar do domínio do Google e do Facebook na publicidade online, os classificados representaram, em 2019, 3% de um mercado de 125 mil milhões USD de publicidade online só nos Estados Unidos.

