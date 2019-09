EAU: Governo cria comité para tentar travar queda dos preços no sector imobiliário

Ao criar este comité, segundo uma mensagem no Twitter do primeiro-ministro Mohammed bin Rashid, o governo quer evitar a duplicação de projectos, garantir o o seu valor agregado à economia e assegurar que as empresas imobiliárias semi-governamentais “não compitam com o sector privado”.

O comité ficará, ainda, encarregue de elaborar um plano estratégico para todos os projectos imobiliário no Dubai durante a próxima década.

Com isto, diz Mohammed bin, o governo pretende inverter a tendência verificada desde Outubro de 2014 na segunda maior economia árabe.

De acordo com a “Bloomberg”, os preços no sector imobiliário do EAU caíram 27% no espaço de cinco anos por causa do excesso de oferta que contrasta com um crescimento económico lento.

A S&P Global Ratings, citado pela agência de informação financeira, estima que os preços imobiliários no Dubai deverão cair entre 5% e 10% em 2019.