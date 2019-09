Dubai: Angola apresenta novas concessões mineiras

O hotel Address Dabai Mall, no Dubai, acolhe o evento, este que é o segundo ‘roadshow’ das concessões mineiras objecto de concurso público para outorga de direitos mineiros.

De acordo com uma nota que o Mercado teve acesso, depois do Dubai, o próximo evento será em Pequim, em 16 de Setembro, seguindo-se depois Londres e Nova Iorque, ainda este mês.

Segundo o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos, vão a concurso internacional cinco concessões mineiras, sendo duas de diamantes nas províncias angolanas da Lunda Norte e Lunda Sul, uma de minério de ferro no Cuanza Norte, e duas de fosfatos, em Cabinda e Zaire.

Os interessados são “maioritariamente nacionais ou estrangeiros residentes em Luanda”, mas também foram recebidas “inscrições da África de Sul e Brasil.

Lembrar que o primeiro ‘roadshow’ do concurso público para atribuição de direitos mineiros em Angola decorreu em Luanda, no final de agosto, com mais de 60 manifestações de interesse, incluindo do Brasil e África do Sul, anunciou fonte oficial.