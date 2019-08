Duas petrolíferas no top das maiores empresas da América Latina

Brasil e México dominam o top 10 das maiores empresas da América Latina: quatro conglomerados são brasileiros, incluindo a líder Petrobras, cinco são mexicanos e um é chileno. Por sectores, domina o petrolífero.

Com 90 mil milhões USD (80 mil milhões de euros) de vendas em 2018, mais 4,5 mil milhões de dólares (4 mil milhões de euros) do que no ano anterior, a petrolífera brasileira é a maior empresa da América Latina.

No ranking das 500 maiores empresas da região elaborado pela AméricaEconomía Intelligence, o segundo gigante do continente é outra petrolífera: a Pemex – Petróleos do México totalizou vendas de 85,5 milhões USD (76 mil milhões de euros), contra 71 mil milhões em 2018. O ano passado foi particularmente bom para a mexicana, que viu a facturação crescer perto de 15 mil milhões de dólares (13 mil milhões de euros).

A América Móvil, controlada pela família do multimilionário Carlos Slim, é a maior empresa de telecomunicações da região, a segunda maior empresa do seu país, o México e a terceira maior na América Latina. Facturou 53 mil milhões de dólares em 2018, tendo crescido cerca de 900 milhões no espaço de um ano.

Segue-se no ranking outra empresa brasileira: o conglomerado alimentar AmBev, com 46,8 milhões USD de vendas, o que traduz uma queda face aos 49 mil milhões de 2017.

O top 5 fica completo com a também brasileira Vale. Apesar do colapso das suas barragens em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, a mineira aumentou as vendas em cerca de dois mil milhões de dólares, de 32,7 mil milhões para 34,6 mil milhões em 2018.

A Wal-Mart de México e América Central é sexta maior, a também mexicana Comissão Federal de Electricidade é sétima e a FEMSA, bebidas e licores 10.ª. No oitavo lugar está a brasileira Petrobras Distribuidora e a multinacional chilena COPEC.

Em 2018, as maiores empresas da América Latina cresceram 3,0%, contra 7,7% no ano anterior, uma diminuição de quatro pontos percentuais provocada pela travagem das vendas das empresas dos países mais importantes da região.