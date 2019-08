DSTV lança novo pacote com preço que já inclui IVA

A DSTV Angola lançou um novo pacote de televisão por assinatura que já inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) que entra em vigor dentro de um mês.

“Esta informação ainda não é oficial, mas em princípio este é o nosso objectivo. É um preço que se vai manter [com o IVA] por causa das dificuldades que as pessoas estão a sentir. Este pacote é especificamente para a família angolana. Levámos em conta todas as dificuldades que as pessoas estão a ter numa economia que ainda não tem uma luz no fundo do túnel”, avançou fonte da empresa.

A empresa explica que o novo pacote surge depois de um estudo interno que detectou que as famílias angolanas não obedecem de forma linear à estratificação social convencional. Ou seja, além das classes sociais baixa, média e alta, existem muitas subclasses. O estudo da DSTV, com base no consumo dos seus produtos, concluiu que, por exemplo, uma família que paga um pacote de oito mil kwanzas num mês, no mês seguinte recua para o pacote de cinco, quatro ou mesmo mil kwanzas, o que demonstra que no mês anterior realizou um esforço financeiro fora das suas capacidades.

Para garantir que estas famílias não deixem de ter televisão por assinatura, a DSTV reuniu os canais mais vistos em cada pacote e formou outro com um preço (3300 Kz) que se espera de equilíbrio, que fica entre o preço dos dois pacotes mais baixo e dos sete pacotes com preço mais alto. No total, a DSTV dispõe de 10 pacotes de televisão por assinatura, incluindo o novo que estará disponível a partir do primeiro dia de Setembro.