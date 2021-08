DP World quer modernizar Porto de Luanda

O Terminal Multiusos do Porto de Luanda poderá ser transformado numa infra-estrutura moderna, face às obras de remodelação previstas e a aquisição de novos equipamentos por parte da DP World Luanda, empresa gestora do terminal, de acordo com uma nota enviada à imprensa.

Com um investimento orçado em 190 milhões USD, a DP World Luanda, segundo a nota citada, acredita que a infra-estrutura portuária será mais rentável, eficiente, moderna e profissional. A remodelação do Terminal Multiusos, diz a DP World, visa apoiar o País a aumentar o crescimento económico e social, fazendo do Porto de Luanda um dos mais relevantes da costa africana.

“A aquisição e a entrada em funcionamento dos novos equipamentos foi acompanhada de acções específicas de formação profissional aos trabalhadores para que operam de forma eficiente e segura”.

Ainda de acordo com a nota, nos próximos meses, a DP World Luanda receberá também seis empilhadores de longo alcance, quatro movimentadores de contentores vazios, quatro empilhadores normais e um novo guindaste de pórtico com pneus de borracha (RTGs), que será o primeiro do género a ser utilizado em Luanda.

Francisco Pinzón, CEO da DP World Luanda, acredita que os trabalhos estão a andar a bom ritmo e que os resultados começam a ser visíveis.

“Progredimos muito nos primeiros quatro meses da nossa operação e em diversas áreas de trabalho. Estamos a fazê-lo para transformar o MPT num terminal de classe mundial, para fornecer aos nossos clientes um serviço eficiente e contínuo, para aumentar o comércio de e com Angola e para posicionar Luanda como um hub marítimo-comercial, chave na costa ocidental da África Austral”, disse.