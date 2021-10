DP World Luanda atinge recorde de produtividade operacional

A DP World Luanda, empresa que detém a concessão para a exploração e gestão do Terminal Multiusos atingiu o recorde de produtividade operacional de 46 movimentos de trabalho por hora (WBMPH) durante os primeiros sete meses de operação da empresa.

O terminal recebeu o navio porta-contentores MV Polonia, da transportadora Hapag Lloyd, tendo durante o manuseio da carga atingido um recorde de 46 movimentos de trabalho por hora (WBMPH), em comparação com os 13,1 alcançados na 10ª semana de operação.

No mesmo período foi manuseada a carga da embarcação Nile Dutch Breda, tendo a equipa do Terminal Multiusos atingido a maior produtividade de guindaste até ao momento de 18,5 movimentos brutos por hora (GMPH).

O CEO da DP World Luanda, Paco Pinzon, acredita que os indicadores já alcançados vão continuar a melhorar. “Em sete meses de operação registamos um progresso significativo no

nível da eficiência das operações, bem como na modernização e no desenvolvimento do terminal, disse o responsável.

Acrescentou ainda que ao triplicar a eficiência operacional, dinamizámos sobremaneira as operações no Terminal Multiusos e reforçámos a posição do Porto de Luanda em África.

Paco Pinzon garantiu que nos próximos meses estarão a trabalhar mais e melhor, para o bem do desenvolvimento do sector portuário angolano e para a boa reputação das suas infra-estruturas.

Durante os sete meses de actuação, a DP World Luanda disponibilizou um programa de formação e desenvolvimento aos funcionários, instalou novos equipamentos e implementou processos de trabalho e de gestão.

A aquisição de 30 novos tractores de estaleiro, quatro novos espalhadores automáticos de contentores, quatro novos guindastes móveis, bem como a melhoria da iluminação ao longo do cais e do pátio central contribuíram para a melhoria da eficiência operacional do Terminal Multiusos do Porto de Luanda.

Consequentemente, o Terminal Multiusos é o primeiro do País a receber duas embarcações de grande porte em simultâneo e a fazer o desembarque e o tratamento logísticos das duas cargas.