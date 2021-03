DP World já opera no porto de Luanda

A Dubai Ports World (DP World), empresa vencedora do concurso para gestão do Terminal Multiusos (TMU) do Porto de Luanda, iniciou a sua actividade nesta segunda-feira, de acordo com uma nota a que o Mercado teve acesso.

O TMU foi entregue à DP World pelo Porto de Luanda, na sequência da adjudicação de um contrato de concessão pelo prazo de 20 anos assinado em Janeiro por António Bengue, Presidente do Porto de Luanda, e por Sultan Ahmed Bin Sulayem, Presidente do Grupo e CEO da DP World.

A multinacional de logística do Emirados Árabes Unidos vai investir 190 milhões USD na melhoria do Terminal para o transformar num importante entreposto comercial da costa sudoeste africana.

De acordo com o documento, “o terminal é a oitava instalação portuária actualmente gerida e operada pela DP World na região de África e Médio Oriente. Desta forma, a DP World Luanda contribuirá activamente para o desenvolvimento económico e social do país”.

Já estão em curso melhorias no terminal, potenciadas pela aquisição de novos equipamentos, incluindo 30 camiões, oito empilhadores de longo alcance, quatro manipuladores vazios, e quatro empilhadoras.

A nota da conta de que “vão ser construídas novas instalações para o pessoal e incorporadas gruas Rubber Tyred Gantry (RTGs) na frota do terminal – as primeiras do género a serem introduzidas em Angola”.

As RTGs melhoram a eficiência da operação, são mais benéficas para o ambiente e permitem uma melhor utilização da área total do terminal.

Por sua vez o CEO e Director Geral da DP World, Médio Oriente e África, Suhail Al Banna, orgulha-se “de estar em Angola para continuar a desenvolver o terminal como um dos entrepostos comerciais mais relevantes da região da África Austral, apoiando os objectivos de crescimento económico do país, atraindo mais investimento e aumentando as trocas comerciais entre Angola e os seus parceiros."

Já o CEO da DP World Luanda Francisco Pinzón, sente-se “honrado por liderar e trabalhar com a equipa da DP World Luanda nesta fase de desenvolvimento estratégico do terminal”.

“Aproveitando a nossa experiência internacional, a tecnologia e as capacidades de toda a cadeia de fornecimento, vamos colocar ao serviço deste projecto as nossas melhores práticas e sistemas para que o terminal aumente substancialmente a sua produtividade e os seus resultados”, sublinhou.