Dono da Louis Vuitton foi o segundo mais rico do mundo por duas horas

A notícia chegou ontem: o dono do grupo Louis Vuitton comprou a Tiffany & Co por 15 mil milhões de euros. Um dia depois do anúncio que Bernard Arnault adquiriu o grupo de joalharia, subiu para o segundo lugar dos multimilionários mais ricos do mundo, ultrapassando Bill Gates.

O dono da LVMH já era considerado o mais rico da Europa, com uma fortuna avaliada em 67,5 mil milhões de euros, uma vez que o francês detém 47% do grupo Moët Hennessy Louis Vuitton, e marcas como Givenchy e Sephora. Agora, com a compra da marca norte-americana de comércio de diamantes, a fortuna começou por crescer 1% na segunda-feira e 3% na terça-feira.

No entanto, sol foi de pouca dura. A lista em tempo real da Forbes assumia que a fortuna de Bernard Arnault e família rondava os 108 mil milhões de dólares (98 mil milhões de euros), superando assim a fortuna de Bill Gates, mas depois de uma atualização tudo mudou.

O multimilionário francês de 70 anos ocupava o segundo lugar, quando voltou a ser destronado por Bill Gates, numa questão de duas horas. Quando separavam separados por uma diferença de mil milhões de euros, o fundador da Microsoft estava em terceiro lugar, mas agora estão separados por milhões, algo que depende sempre do valora que as acções estão a ser negociadas em Wall Street.

O magnata e investidor Warren Buffett encontra-se em quarto lugar, com uma fortuna de 78 mil milhões de euros, enquanto Mark Zuckerberg se situa imediatamente atrás com 67 mil milhões de euros, sendo que os dois estão actualmente a perder dinheiro nas acções. Seguem-lhes ainda Larry Ellison, da Oracle, e Amancio Ortega, dono da Inditex, que se encontram abaixo da avaliação de 63 mil milhões de euros.

Ainda este mês Bill Gates tinha ultrapassado o multimilionário Jeff Bezos como o mais rico do mundo, uma vez que as acções do gigante tecnológico se encontravam em queda. No entanto, as acções da empresa de Bezos recuperaram e este regressou ao lugar de mais rico do mundo. Ainda assim, esta não é a primeira vez que Arnault tinha ultrapassa Bill Gates, sendo que o feito já tinha sido realizado em julho.