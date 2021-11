Dona do Google já vale mais de dois biliões de dólares em Wall Street

A Alphabet, o conglomerado que é dono do Google, ultrapassou a marca de uma capitalização de dois biliões USD. A empresa junta-se à Apple e à Microsoft neste clube restrito.

De acordo com o Negócios, a dona do Google é a mais recente integrante do restrito "clube" de empresas com um valor de mercado acima de dois biliões USD. Na tarde desta segunda-feira, a subida das acções do conglomerado tecnológico levou a Alphabet a tocar pela primeira vez nesta marca.

Há já algumas sessões que a Alphabet estava a caminhar para esta meta: esta é a quinta sessão consecutiva de ganhos para a tecnológica norte-americana. Se o primeiro ano de pandemia já havia sido forte para a empresa, as acções continuam a subir também este ano, registando este ano uma valorização de 70%.

A escalada da Alphabet tem sido alavancada pelos resultados da área de publicidade online, que continuam a representar a "fatia de leão" dos lucros da tecnológica liderada por Sundar Pichai.

A Alphabet demorou mais de um ano a conquistar o segundo bilião USD de valor de mercado, já que só em Janeiro de 2020 é que conseguiu transformar-se numa "trillion dólar baby".

A dona da Google é, entre as cinco grandes tecnológicas, o grupo onde se inserem tanto a Apple, Facebok, Amazon e a Microsoft, aquela que regista a maior subida em bolsa este ano. Enquanto os títulos da Alphabet crescem cerca de 70% este ano, a Microsoft valoriza mais de 50%, o Facebook (ou Meta) cerca de 25% e a Apple 14%. Já gigante de comércio electrónico Amazon regista a subida mais modesta entre as companheiras de sector, com uma subida de 9% este ano.