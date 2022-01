Dona da SIC e Expresso alvo de ataque

O grupo Impresa foi alvo de um ataque informático este domingo (02) que fez com que várias das suas páginas como das televisões SIC e SIC Notícias do jornal Expresso e da Blitz ficassem inacessíveis para os leitores.

“Site temporariamente indisponível. Retomaremos logo que possível”. É esta a mensagem que qualquer internauta pode ver quando tenta entrar num dos sites detidos pelo grupo Impresa. Depois de terem sido 'hackeadas' no domingo de manhã, a situação mantém-se inalterada pela hora de publicação desta notícia, na segunda-feira, 3.

De acordo com o Notícias ao Minuto, o grupo Impresa já fez saber através de um comunicado que “tem trabalhado com as autoridades competentes, nomeadamente com a Polícia Judiciária e com o Centro Nacional de Cibersegurança” nesta situação, afirmando também que “apresentará uma queixa-crime".

A empresa classifica a situação como um "atentado nunca visto à liberdade de imprensa em Portugal na era digital".

Acredita-se que o ataque informático ao grupo Impresa tenha sido levado a cabo por um conjunto de ‘hackers’ conhecido como Lapsus Group, o qual diz que só devolverá acesso à empresa caso seja pago um resgate. De contrário, o Lapsus Group diz que partilhará publicamente dados confidenciais da empresa.