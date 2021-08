Dividendos globais poderão atingir níveis pré-pandêmicos

Prevê-se que os dividendos globais aumentem para 1,39 biliões USD este ano, um pouco acima da estimativa anterior para reflectir uma recuperação mais forte do que o esperado nos pagamentos da empresa, disse o grupo britânico de gestão de ativos globais, Janus Henderson em relatório publicado na hoje.

De acordo com a Reuters, a estimativa do grupo britânico de gestão de ativos globais, teve a sua última estimativa avaliada em , 2,2 pontos percentuais acima da anterior, está apenas 3% abaixo do pico pré-pandêmico.

Os dividendos, um pagamento da empresa aos acionistas, despencaram no ano passado no contexto da crise do COVID, à medida que as restrições regulatórias e as pressões do governo para restringir os pagamentos pesaram.

Mas uma forte recuperação está em andamento, com um crescimento de 26,3% no segundo trimestre, mostraram dados do Índice de Dividendos Globais do gestor de investimentos.

O crescimento subjacente ajustado por dividendos especiais, mudanças na moeda, efeitos de tempo e mudanças no índice - foi de 11,2%. Em uma base anual, o crescimento de 2021 é esperado em 10,7%, equivalente a uma recuperação subjacente de 8,5%.

Os dividendos de empresas que reiniciam os pagamentos totalizaram 33,3 mil milhões USD e foram responsáveis por três quartos do crescimento subjacente no segundo trimestre, disse o relatório.