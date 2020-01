Disruption Lab realiza maratona de programação

O evento, que tem como objectivo promover o desenvolvimento de soluções tecnológicas financeiras, reunirá programadores, designers, gestores de projecto e especialistas em UX/UI.

Esta maratona de programação tem como tema geral fintech (financeiras tecnológicas), ou seja, visa desenvolver soluções financeiras tecnológicas para consumidores e/ou clientes institucionais.

Nesta maratona, não haverá desafios específicos. As equipas terão liberdade de escolher o desafio, dentro do tema fintech, que querem solucionar, usando as tecnologias que mais acharem apropriadas.