Dinheiro e poder nas veias

Abigail Pierrepoint Johnson é a presidente (chairwoman) da Fidelity Investiments, consórcio formado pela Fidelity Management and Research (FMR) e Fidelity International Limited (FIL), que actua no sector financeiro não bancário e dos petróleos.



A bilionária americana (com uma fortuna estimada em 22,6 mil milhões USD) e nona mulher mais poderosa do mundo (Revista Forbes 2020) passa fazer parte dos quadros da Fidelity Investiments (fundada pelo seu avô, Edward Johnson II em 1946) como analista e gerente de portfólio, depois da formação na Havard Business School em 1988.



Treze anos depois (2001), é nomeada presidente da Fidelity Asset Management e em 2005 torna-se chefe de retalho e negócios internacionais. A trajectória de Abigail Johnson ganha mais notoriedade em 2014, é eleita CEO (após exercer a função de presidente por um período de dois anos [2012]). Substitui o pai (1977 – 2014) no cargo.



O ponto mais alto na carreira profissional de Abigail Pierrepoint Johnson acontece em 2016 quando passa a ocupar as funções de presidente do conselho de administração (chairwoman) e CEO da Fidelity Investiments.



O consórcio ganha outro dinamismo (em 2018) com a introdução de um novo segmento de negócio, o investimento em criptomoedas, possibilitando que os investidores a institucionais negociassem bitcoin.



Nascida em Boston (EUA), a 19 de Dezembro de 1961, Abigail Johnson também foi membro do Comité de Regulamentação do Mercado de Capitais e do conselho de administração da Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) e do MIT.



É a única mulher a chefiar a Direcção do Fórum de Serviços Financeiros.