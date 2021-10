Diamantino Azevedo firma parceria para exploração mineira

O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, assinou um contrato de investimento mineiro para o projecto de concessão de diamantes Chiri, na passada sexta-feira (16), com a empresa Rio Tinto em Angola, a informação foi avançada pela instituição.

“Nós esperamos, com a entrada da empresa Rio Tinto em Angola, melhor qualidade do trabalho de prospecção e exploração mineira, sempre com respeito às questões ambientais, às comunidades que envolvem a actividade mineira e que, no fundo, haja proveitos para ambas as partes”, disse Diamantino Azevedo.

O governante disse ainda que as negociações para assinatura do referido contrato começaram há dois anos para desenvolver o projecto de diamantes de Chiri, na província da Lunda Norte.

“Estivemos cerca de dois anos a negociar com essa empresa para a sua vinda a Angola, para que pudesse, junto da Endiama, começar a desenvolver projectos de inspecção, de exploração de kimberlito. Portanto, os jazigos primários de diamantes”, sublinhou o ministro.

Sobre a participação da parte angolana no projecto, Diamantino Azevedo garantiu que a Endiama, embora esteja numa situação difícil, está em condições de fazer parte desta relação, acrescentando que “a percentagem da participação actual da Endiama são 25%, sendo que o contrato prevê um aumento progressivo desta participação que depende da vontade das partes, do interesse da Endiama em acompanhar o projecto e também da sua capacidade financeira de poder participar nesse aumento da sua percentagem”.