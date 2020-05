Diamante de 171 quilates descoberto na Lunda-Norte

Sociedade Mineira do Lulo descobriu um diamante de 171 quilates na mina do Lulo, na Província da Lunda-Norte, segundo uma nota do Gabinete de Marketing e eventos da Empresa de Diamantes de Angola (ENDIAMA).

De acordo com a mesma nota, a gema branca, extraída no bloco 6 da mina, é a décima quinta de mais de 100 quilates recuperada no Lulo, a segunda de mais de 100 quilates explorada em 2020, e a quarta maior desde o início das operações. Os blocos 6 e 8, foram responsáveis pela produção de 13 das 15 pedras de mais de 100 quilates saídas da referida mina, com destaque para o maior diamante alguma vez encontrado em Angola (2016), com 404,2 quilates.

Em reacção à ocorrência, o Presidente do Conselho de Gerência da Sociedade Mineira do Lulo, Domingos Machado, comentou: “face às características dos blocos 6 e 8, onde normalmente aparecem as pedras de grande dimensão e valor durante a época seca, a empresa passará a concentrar as suas operações nos referidos blocos, e intensificará a prospecção na parte sul da concessão, onde, ao que tudo indica, há maior propensão para o aparecimento deste tipo de pedras”.

Para Stephen Wetherall, Director Executivo da Lucapa Diamond, “a descoberta deste diamante branco de qualidade de gema sustenta o potencial do programa de exploração kimberlitico, enquanto prossegue o processo de perfuração de kimberlitos prioritários na bacia de Canguige.”

A Sociedade Mineira do Lulo, que opera a mina com o mesmo nome, é formada pela Empresa Nacional de Diamantes de Angola (ENDIAMA E.P.), a empresa australiana Lucapa Diamond, e a Rosas e Pétalas.