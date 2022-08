DGIL aposta na produção de licor de pitaya no Bengo

A Dery Gangu Investimento Limitada (DGIL), empresa voltada à agricultura orgânica, pretende diversificar o ramo de actuação na economia, apostando na produção de licor à base da fruta pitaya, na província do Bengo, garantiu o presidente do Conselho de Administração (PCA) daquela sociedade, Adérito Costa, em entrevista ao Jornal Mercado.

“Temos a ambição de trazer ao mercado o licor ‘Pitaya do Rei’, um produto nacional já consumido no País em pequena escala (por ser ainda de fabrico artesanal), pois o projecto está na fase embrionária”, disse o fundador da DGIL.

O projecto ‘Pitaya do Rei’, assegurou Adérito Costa, está a ser materializado com capital próprio, até ao momento já foi investido pelo menos sete milhões de Kwanzas, mas solicita a intervenção de terceiro para a dinamização e expansão do programa industrial.

“Com apoio financeiro poderemos adquirir máquinas apropriadas para a produção e passaremos (consequentemente) a produzir para o exterior”.

A DGIL, avançou, já produziu mais de 1000 litros de licor de pitaya, mas foi faseada, dependendo das encomendas de clientes direccionados. “Na primeira produzimos 100 litros, aumentámos a produção à medida que houve mais procura”.

Adérito Costa informou também que nesta fase a empresa (da qual é o fundador ) está a publicitar o licor ‘Pitaya do Rei’ por vias dos canais digitais, pois consta do programa da DGIL divulgar aquele produto (100% nacional) como as outras bebidas têm sido publicitadas.

Industrialização

A industrialização do ‘Pitaya do Rei’, segundo Adérito Costa, está dependente de financiamento para suportar a compra de máquinas para o fabrico de garrafas de vidro, rolhas e outros acessórios importantes.

Uma vez resolvida as questões focadas, “aí (sim) vamos sair do artesanal para o industrial com processo bem alinhado à produção e armazenamento de altas quantidades”.

Maior produtor depitaya

A Dery Gangu Investimento Limitada (DGIL) é detentora de uma fazenda de 10 hectares, na província do Bengo, com capacidade para produzir mais de 150 toneladas de pitaya por ano.

Questionado o porquê da escolha da província do Bengo para a produção em grande escala do respectivo fruto, Adérito Costa respondeu, dizendo que aquela região de Angola (próxima de Luanda) tem o clima semelhante ao de Minas Gerais, um dos 27 estados da República Federativa do Brasil.

Com mais de 12 anos de experiência, o empresário explica que o projecto surgiu em 2009 no Brasil, passado um ano (2010) decidiu trazer as mudas para o País. “Naquela altura não tinha muito interesse em produzir para fins comerciais”.

“As primeira colheitas e comercialização da fruta foram em 2011, foi difícil fazer com que as pessoas tivessem gosto pela pitaya, pois era desconhecida no mercado interno”.

Exportação para Europa

Com plano de exportar mais de 1000 toneladas para Europa, a DGIL investiu pelo menos 100 milhões de Kwanzas na produção da ‘fruta do dragão’, que ao nível mundial é conhecida em três espécies (pitaya de casca vermelha e polpa vermelha; pitaya de casca vermelha e polpa branca e pitaya de casca amarela e polpa branca).

Segundo o empresário, a primeira exportação foi feita em 2021 para a Espanha (80 toneladas), o plano previa 100 mil toneladas, mas ficou por atingir por causa da Covid-19 e da burocracia para o processo de exportação.

O empresário da pitaya declarou ainda que a pandemia da Covid-19, reduziu em grande escala a capacidade de produção bem como de resposta em termos de consumo.

Também conhecido como o ‘rei’ da pitaya em Angola, Adérito Costa, disse que o projecto trouxe várias oportunidades, mas sente-se mais honrado pelo facto de ser o pioneiro da produção da fruta no País, comercialização e da exportação, sobretudo para Europa.

Adérito Costa perspectiva um futuro promissor para a cultura, comercialização e exportação da pitaya e está expectante que nos próximos anos consiga produzir o ‘fruto do dragão’ nas 18 províncias de Angola, assim como expandir o negócio no mercado internacional.