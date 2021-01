Dez mil são registados no Portal do Produtor

O número está inserto no relatório de balanço do PRODESI apresentado à Comunicação Social a 28 de Dezembro de 2020, um documento em que se acrescenta que o Instituto, afecto ao Ministério da Economia e Planeamento (MEP), pretende com essa decisão reformular o projecto da marca “Feito em Angola” e dar continuidade ao desenvolvimento de três grandes projectos, nomeadamente, a capacitação das cooperativas, de gestores e responsáveis por Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), assim como ao Agro-Prodesi.

Outro propósito dos registos no PPN é criar a Unidade Técnica de Projectos do INAPEM para apoiar os empresários no desenvolvimento de planos de negócios e estudo de viabilidade económica e financeira, assim como implementar um novo serviço de apoio ao Comércio Externo.

No PPN foram registados quatro mil produtores em 2020, sendo que a meta do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) era de 5.649. Na Huíla estão 1.420 produtores inscritos, o que corresponde a 25 por cento, havendo 20 na categoria do têxtil, vestuário e calçado.

No último semestre de 2020 foi efectuado um levantamento dos Operadores de Transporte de Mercadorias (OTM), que são essenciais para escoamento da produção nacional, nomeadamente, em Cabinda (21), Cuanza-Sul (346), Cuanza-Norte (51), Luanda, (119), Bengo (53), Zaire (115), Uíge (31), Lunda-Norte (206), Malanje (147), Bié (122), Moxico (9), Cuando Cubango (52), Huíla (99), Cunene (124), Namibe (76), Benguela (121), Huambo (11) e Lunda-Sul (40).Foram cadastrados 1.743 OTM no total, distribuídos pelas 18 províncias do país. A província do Cuanza-Sul, com 346 OTM, é a que teve maior número de operadores registados.

A iniciativa servirá de base à implementação do Plano de Apoio aos OTM do Comércio Rural, no âmbito do Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR). No âmbito da capacitação, o PRODESI encontra-se a desenvolver um conjunto de programas e ferramentas para formar os empresários angolanos nas áreas do agro-negócio, desenvolvimento pessoal e organizacional, empreendedorismo, finanças, Inovação e internacionalização, legislação, marketing e comunicação, planeamento e tecnologias de informação, assim como vendas e gestão de recursos humanos.

A Plataforma Nosso Saber e a Plataforma da Rede INAPEM têm sido duas ferramentas bastante utilizadas pelos empresários, tendo 4.195 utilizadores cadastrados, 13 cursos de consumo autónomo, 574 Empresas Prestadoras de Serviços (Bsp’s), assim como 421 pedidos de apoio para a elaboração de estudo de viabilidade, Plano de Negócios e Demonstrações Financeiras.

Cedência de crédito

O relatório declara que a operacionalização do “Funil de Crédito” é gradual e suportada por uma equipa dedicada para auxiliar as empresas ao longo de todo o processo. Para efeito, foi implementado um sistema de monitorização que produz, diariamente, informação para a gestão do processo de concessão de crédito.

De acordo com o documento, esta informação é apresentada e discutida, numa base diária, com todas as províncias, que são representadas pelo Gabinete Provincial de Desenvolvimento Económico Integrado (GPDEI) e pelos delegados provinciais do INAPEM.

Cada uma das fases do “funil do crédito”, prossegue, é gerida por uma equipa de gestores, responsável por dar tratamento de cada projecto e respectivas características, fazendo com que uma candidaturas o transforme num projecto financiado.