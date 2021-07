Destacado papel dos despachantes na logística de importação de mercadorias

O Presidente do Conselho de Administração da AGT falava na conferência sobre “Tributação e a figura dos despachantes” que decorreu na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENAPP).

Durante a sua alocução, Cláudio dos Santos apelou aos membros da Câmara dos Despachantes Oficias de Angola para que continuem a seguir a reforma aduaneira, a trabalhar para “facilitação do comércio, para as tarifas aduaneira e a contribuir para a fiscalização das mercadorias” que entram e transitam pelo território nacional.

“É uma classe que detém muita experiência e conhecimento, tem contribuído para reforma do sistema aduaneiro, temos uma parceria estratégica sólida, que pretendemos que continue por mais tempo”, ressaltou.

O responsável que enalteceu a parceria entre a AGT e a CDOA, sublinhou que as duas instituições trabalharam na reformulação da política aduaneira e contribuíram na elaboração das pautas aduaneiras e na revisão do código aduaneiro.

Por sua vez, o Presidente da Câmara dos Despachantes Oficiais de Angola, Fernando Pacheco, destacou os avanços obtidos durante os 24 anos de existência da CDOA, referindo-se a algumas mudanças face a dinâmica social e da conjuntura mundial, a pauta aduaneira e as outras normas que auxiliam aquela actividade.

“Já não se precisa recorrer às alfândegas com papéis, ou todo o processo em mão, basta estar no escritório e interagir com as alfândegas de forma digital no ponto de vista comercial”, diz Fernando Pacheco, numa alusão a evolução digital que teve início no ano de 2000.