Desemprego atinge 14,4 milhões de pessoas no Brasil

A taxa de desemprego no Brasil recuou para 14,1% no segundo trimestre deste ano, uma redução de 0,6 pontos percentuais face ao primeiro trimestre, mas o país ainda soma 14,4 milhões de pessoas à procura de trabalho.

Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e indicam que o nível de pessoas a trabalhar subiu 1,2 ponto percentual para 49,6%, o que mostra, contudo, que menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país, noticiou a Lusa.

Adriana Beringuy, analista do IBGE, frisou que o crescimento da ocupação ocorreu em várias formas de trabalho: até agora tinha-se observado aumentos no trabalho por conta própria e no emprego sem contrato de trabalho, mas pouca movimentação do emprego formal.

"No segundo trimestre, porém, houve um movimento positivo, com crescimento de 618 mil pessoas a mais no contingente de empregados com carteira", explicou a analista do IBGE.

Outro destaque foi o trabalho por conta própria, que atingiu o patamar recorde de 24,8 milhões de pessoas, um crescimento de 4,2% face ao trimestre anterior.

Em um ano, o contingente de brasileiros que trabalham por conta própria cresceu 3,2 milhões, uma subida de 14,7%.

Adriana Beringuy observou que o aumento da ocupação no segundo trimestre foi gerado, principalmente, por actividades relacionadas com alojamento e alimentação (9,1%), construção (5,7%), serviços domésticos (4,0%) e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (3,8%).