$!Departamentos de TI sustentáveis? Sim

É necessário esforço de todos, Pessoas e Empresas, para promover mudanças sociais e ambientais positivas. Facto curioso é que as empresas que se esforçam no sentido de incorporar novos métodos produtivos e incentivar nos seus Colaboradores e Consumidores para estas alterações, vêem os seus resultados financeiros melhorarem consideravelmente. Seja porque fazem as suas compras de uma forma mais consciente, seja porque investem numa nova tecnologia, seja porque incentivam os seus Clientes a adoptarem outros comportamentos. A HP estima que, em 2019, as novas vendas influenciadas pelo Impacto Sustentável representem 1.6 biliões de USD, o que significa um aumento de 69% face ao ano anterior.[2]

Hoje mostramos-lhe de que forma pode o Departamento de TI da sua empresa fazer parte desta mudança. Pode um Departamento TI ser sustentável? É dissonante, certo? Mas é verdade. Resumidamente veja como:

· Definição de necessidades mais eficaz, que muitas vezes permite a aquisição de um serviço ao invés de um produto. Adopte a Filosofia “As a Service”;

· Quando a opção passar pela aquisição de um produto, avalie o consumo energético do mesmo e implemente acções de sensibilização junto das equipas, que promovam práticas activas para a sua redução;

· Procure conhecer quais são os selos ecológicos das marcas e o que significam;