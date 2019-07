Deloitte multada em 4,7 milhões de euros por falhas em auditoria no Reino Unido

A Deloitte foi multada em 5,4 milhões USD (4,7 milhões de euros) por falhas na auditoria às contas de uma unidade da Serco Group, de acordo com o Financial Reporting Council (FRC) do Reino Unido, citado pela Bloomberg, esta quinta-feira.