Deloitte escolhe Portugal para dois centros tecnológicos e gera até 2 mil empregos

A Deloitte escolheu Portugal para instalar dois novos centros tecnológicos e de transformação digital, prevendo criar entre 1 500 a 2 000 postos de trabalho nos próximos quatro anos.

A criação dos centros de excelência "Global Technology Solutions" e "Global Telecom Networks", destinados a "desenvolver soluções tecnologicamente complexas, com forte carácter de inovação e de altíssimo valor acrescentado", foi anunciada, esta Quarta-feira, pelo CEO da Deloitte em Portugal, António Lagartixo, numa cerimónia que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, sem que tenham sido revelados valores de investimento.

A aposta em Portugal vai levar a um alargamento da rede nacional de escritórios que, além de Lisboa, Porto e Viseu, vai chegar, no próximo ano, às cidades de Braga, Coimbra, Faro, Leiria e Setúbal.