Deloitte arrasa contas das Edições Novembro e recusa dar Opinião

Os auditores da Deloitte & Touche recusaram expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras das Edições Novembro, gestora do Jornal de Angola, após identificarem inúmeras incompatibilidade nos saldos das contas da empresa.

No Relatório do Auditor Independente, são apresentadas 12 bases para escusas da opinião, e devido a importância das mesmas foram capazes de obter prova de auditoria suficiente e apropriada para proporcionar uma base para uma opinião de auditoria.

“Consequentemente, não expressamos uma opinião sobre as demonstrações financeiras” realça o documento assinado pelo representante da Deloitte, Luís Filipe Alves. “A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras, conduzindo a auditoria de acordo com as Normas Técnicas da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola”.

A análise dos saldos das rubricas “Imobilização Corpóreas”, e “Imobilização em Curso”, cujos montantes em 31 de Dezembro de 2020, líquidos e amortizações acumuladas ascendiam a 5,8 mil milhões Kz, 25,6 milhões Kz, e 100,6 milhões Kz, revelou que a empresa não tem efectuado procedimentos de identificação e inventariação física dos seus activos de forma a actualizar o respectivo cadastro dos activos imobilizados tangíveis, o qual, apresenta diferenças não conciliadas face aos registos contabilísticos ;

O exame concluiu ainda a existência de terrenos e imóveis em uso pela empresa no montante superior a cinco mil milhões de kwanzas, para os quais a empresa não detém os respectivos títulos do registo de propriedade; e em exercícios anteriores a empresa reavaliou os seus imóveis e terrenos, tendo registado no capital próprio uma reserva de reavaliação no montante de 3,4 mil milhões Kz, para o qual não obtiveram informação do suporte.

“Consequentemente, não nos é possível concluir quanto à razoabilidade daqueles montantes, assim como dos montantes registados relativos a amortização acumulada daqueles activos” apontam.