Delegação angolana apresenta panorama no Fórum Económico Angola em Washington

Uma delegação angolana de alto nível participou na edição 2022 do Fórum Económico de Angola (AEF), realizado pela Câmara de Comércio Angola-EUA em parceria com a 25ª Constituência no Banco Mundial (BM).

O evento realizado à margem da Cimeira dos Chefes de Estados Africanos com o Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, denominada Cimeira Estados Unidos - África, da qual também participa o Presidente da República, João Lourenço, serviu para facilitar o diálogo sobre a situação económica do País e as reformas encetadas pelo Governo, assim como apresentar Angola como destino seguro para o investimento americano e não só.

O Fórum Economia de Angola ocorreu na sede do Banco Mundial, em Washington D.C, e teve como principais oradores o Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, e a Ministra das Finanças, Vera Deves, que abordaram sobre o tema “O Outlook Económico de Angola”.

Da apresentação do panorama económico do nosso País, participaram investidores, técnicos seniores do BM, membros da delegação angolana.

De lembrar que a Cimeira Estados Unidos – África decorre de 12 a 15 de Dezembro, em Washington D.C.