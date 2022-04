Defendideias baixa nível de produção por conta da COVID-19

A capacidade de produção da Defendideias (unidade fabril especializada na confecção de vestuário e chinelas de praia) baixou quase 96%, face ao impacto da COVID-19, como se pôde depreender das declarações de Cilene Correia, directora-geral da empresa.

Até antes da Covid-19 ‘estrangular’ a economia nacional, disse Cilene Correia, a Defendideias tinha capacidade para produzir, pelo menos, quatro mil pares de chinelas por dia, resultando numa produção estimada de 104 mil pares de chinelas num mês.

Face aos constrangimentos económicos, causados pela pandemia da Covid-19, a Defendideias passou a produzir perto de quatro mil pares de chinelas por mês, como afirmou a directora-geral, o que representa uma quebra na produção de, aproximadamente, 96% quando comparado ao período de normalidade económica.

A quebra da produção, disse, causou desequilíbrios organizacional, facto que obrigou a redução da força de trabalho, passando de 45 (em 2020) para os actuais 27 trabalhadores, uma diminuição de quase 40%. A empresa dirigida por Cilene Correia registou igualmente uma quebra de 35% no volume de vendas nos últimos dois anos.

“As praias estiveram fechadas cerca de dois anos e reabriram recentemente, este facto criou grandes constrangimentos, tivemos uma gestão muito apertada a fim de manter os trabalhadores, foi quase impossível. Alguns desistiram por opção própria”, afirmou.

Ainda em consequência dos obstáculos económicos, disse, em 2021 a unidade fabril registou uma quebra no crescimento na ordem dos 40%, o que acabou por se repercutir na rentabilidade da Defendideias naquele ano, tido dos mais complexos.

Apesar das dificuldades focadas, a responsável máxima da unidade fabril em causa (produtoras das marcas de chinelas mussulus) acredita na recuperação, pois as praias (fechadas há dois anos) já estão abertas, o que fará aumentar a procura dos produtos.

“A Defendideias é uma empresa resiliente por ser árduo chegar até aqui com todas as vicissitudes que conhecemos do nosso País. Estamos a melhorar, embora não seja como desejamos, depois de termos mudado para a Zona Económica Especial (ZEE)”, disse Cilene Correia”, para mais adiante afirmar que foi difícil sobreviver à crise.

Também disse que a falta de estratégia de promoção por parte do Executivo (no que tange à produção nacional) contribuiu para crise que ainda afecta aquela empresa.

“Falta haver um olhar atento por parte do Executivo para um produto que pode ter (em África) o mesmo impacto que as havaianas têm no Brasil e no mundo. “É incrível que em meio à pandemia eles triplicam os lucros e aqui nós registamos grandes quedas, um País em que se fala tanto em produção”.

Noutros países, comparou, são distribuídos folhetos, apelando ao consumo de produtos locais e assim se descobriu que a produção nacional seria um bom caminho. “Em Angola não será diferente, os cidadãos em tenra idade devem ser levados a visitar fábricas para terem conhecimento do que é feito localmente”.

O produto da Defendideias tem aceitação internacional, principalmente em Portugal, mas o processo de internacionalização do mussulus foi interrompido, face à Covid-19.

A chinela mussulus foram bem acolhidas no mercado europeu pela qualidade. Aliás, a matéria-prima é importada do Brasil, mediante isenção fiscal, embora existam outros custos, como o transporte. O conflito russo-ucraniano também é uma condicionante.