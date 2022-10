Debatido programa de liderança inter – empresas

A realização do evento consiste na necessidade fundamental de partilhar ideias e estratégias na gestão de pessoas, em resposta as tendências do futuro.

A Jason Angola, empresa focada na gestão estratégica de recursos humanos nas ferramentas e tendências de liderança e na formação da alta direcção, realiza nos dias 7 e 8 de Outubro a IIIª edição do “TOP Lideres Luanda”, um programa de liderança inter- empresas.

Instituído em 2016 fruto de uma reflexão da Jason Angola em conjunto com vários clientes, o TOP Lideres Luanda é mais do que “um programa de comunidade de líderes que partilha as mesmas preocupações” e o mesmo propósito de promover o desenvolvimento do tecido empresarial angolano através das suas pessoas.

A porta - voz do Top Líderes Angola, Cristiana Paiva, que fez um balanco positivo das edições anteriores, ressaltando que uma das maiores conquistas é a abertura da liderança de topo para debater “o tema da liderança” pois hoje, mais do que nunca, existe a consciência partilhada de que é nas redes colaborativas que se encontra o segredo da evolução e de uma maior capacidade de resposta aos vários desafios deste Mundo em constante evolução.

“O balanço é francamente positivo! Aquilo que inicialmente era intenção virou uma realidade”, disse regozijada.

Instada sobre a interacção (pouca comunicação) entre os líderes empresariais angolanos, Cristiana Paiva discorda desta narrativa mas entende que impera ainda mais o sentimento de concorrência do que de cooperação, o que na sua visão, pode pôr em causa uma evolução mais rápida da resposta a temas que são do interesse de todos, como por exemplo a gestão de talentos, a atractividade das organizações, sustentabilidade, entre outros.

“Nós não diríamos que comunicam pouco entre si, mas que centram a maioria das comunicações, exclusivamente, nas variáveis de negócio”, realçou.

Segundo Cristiana Paiva o mundo vive um período de grande mudança dos processos de liderança, impulsionado pelas transformações socioeconómicos e pelos desafios de contexto.

Contudo, Angola não é diferente, pois fazendo fé nas suas palavras, é preciso “desaprender e aprender” muito rapidamente novas competências, estar disponível para repensar modelos organizativos, e pôr em causa tudo o que sabíamos até então.

Fazer isto, insistiu, é um processo que implica uma elevada exposição à vulnerabilidade (que nem sempre os líderes estão preparados), um exercício de humildade e de aceitação de não ter as respostas todas e uma capacidade invulgar para tomar decisões rápidas.

“Os desafios são muitos e os líderes têm vindo a fazer um esforço de adaptação diária. Os líderes são os principais motores de transformação e para onde toda a atenção da organização olha à espera de respostas”, afirmou.