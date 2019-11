David Neeleman poderá sair da TAP até março de 2020

Segundo a notícia, o empresário estará a desenvolver contactos junto de diversas companhias aéreas, como a alemã Lufthansa, a britânica British Airways ou a francesa Air France. A norte-americana United também poderá substituir David Neeleman na estrutura accionista da TAP.

O ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, tem acompanhado as negociações de David Neeleman e, caso falhem, é possível que que a posição do norte-americano na empresa seja adquirida por empresários portugueses expostos à indústria do turismo. Outra alternativa consiste em o Estado ou Humberto Pedrosa reforçarem as respectivas posições.

Luís Marques Mendes, comentador político da SIC, revelou no domingo passado que a TAP está a atravessar uma situação “insustentável”, devido aos prejuízos e às emissões de obrigações. O comentador referiu que “o mais provável é, mais mês, menos mês, haver uma mudança acionista na TAP”.