Daimler e BMW abandonam mercado norte-americano de car sharing

A joint venture Car2Go dos dois fabricantes alemães, em Portugal Drive Now, revelaram ainda que as operações nos Estados Unidos e no Canadá vão ser canceladas no dia 29 de fevereiro e explicaram que a razão se deve ao “estado volátil do cenário global de mobilidade” e os custos que a operação na América do Norte implicam.

A empresa assumiu que também vai interromper as operações em três cidades europeias: Florença, Londres e Bruxelas. A empresa conjunta entre os gigantes da indústria automóvel sustentaram que a actividade se vai concentrar “nas restantes cidades europeias, nas quais, juntamente com os nossos accionistas, acreditamos conseguir mostrar maior potencial de crescimento rentável e inovação em mobilidade”.

Com o encerramento das operações na América do Norte e em algumas cidades da Europa, tornam-se cada vez mais evidentes os sinais de luta financeira que o mercado de mobilidade está a enfrentar, além de observar que o serviço de partilha de veículos não conseguiu convencer os cidadãos a aderir, revelou a empresa em comunicado para anunciar a saída do Reino Unido.