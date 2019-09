“Dados são o novo petróleo do mundo”

A aposta nas áreas de Data Management e Entreprise Analytics é a inovação que as empresas passarão ao mercado nacional depois da parceria firmada entre a AXIANS, marca de Tecnologias de Informação e Comunicação da VINCI Energies e a SAS, instituição de analítica avançada.

Para os especialistas, os dados são o novo petróleo. Através do Data Management as empresas garantem que vão permitir aos clientes acesso a dados que os ajudem a tomar decisões nos negócios com um” bom custo e qualidade”. Já Entreprise Analytics ajudará as firmas interessadas a terem uma “visão preditiva” e “resultados nos negócios”.

As ferramentas de analítica são hoje usadas no mundo para as empresas terem acções mais acertivas, aumentar a performances empresariais e maximizar os resultados. “A introdução da analítica cria oportunidades e inovação, assim como torna a operação mais eficiente tendo em conta as regras e leis”, vinca o director da Axians para Angola e Moçambique, Luís Gama.

Em outras realidades, usando a analítica avançada, a multinacional SAS garante ter reduzido as transacções fraudulentas em sectores como seguros e banca, nas telecomunicações avança que conseguem através dos dados antecipar as necessidades dos clientes e no sector eléctrico têm conseguido redução no roubo de energia através das chamadas “puxadas”.

E o uso de dados para vencer eleições?

Luís Gama adianta que não olham para as eleições autárquicas em 2020 e legislativas em 2022 como uma oportunidade de negócio. “Não pensamos nisso quanto firmamos a parceria com a SAS. “Temos uma abordagem vertical e diferenciada que se ajusta às necessidades de actuação de cada ramo de negócio, disponibilizando, por isso, soluções para diversos sectores de actividade como Sector Público, Petróleo & Gás, Banca & Seguros, Telecomunicações e Média, Transportes, Indústria e Distribuição”, explica o director da Axians.

De recordar, que, recentemente, a Cambridge Analytica revelou pormenores da estratégia que a empresa britânica terá usado para ajudar Donald Trump a vencer as presidenciais norte-americanas de 2016, usando plataformas digitais como o Google, Snapchat, Twitter, Facebook e YouTube. O documento interno foi apresentado aos colaboradores da empresa após a vitória do republicano, para divulgar as técnicas utilizadas para influenciar os eleitores.

A AXIANS, presente em 22 países, com cerca de 10 000 colaboradores e um volume de negócio anual de dois mil milhões USD. A firma desenvolve a sua actividade em Angola desde 2017. Fornece soluções e serviços de Tecnologias de Informação, principalmente nas especialidades de Infraestruturas de computação, Infraestruturas de Cloud e Centros de Dados, Redes Empresariais, e Cibersegurança.