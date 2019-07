Cummins quer apostar na indústria mineira e na expansão da marca

Segundo Ali Paulo, director geral da firma, que falou em exclusivo ao Mercado, a Cummins tenciona continuar a apoiar a indústria mineira, em particular o sector dos diamantes, nomeadamente na mina de Catoca, onde possui cerca de 53 equipamentos de várias marcas com motores Cummins.

Além do fornecimento dos equipamentos, a empresa também é a responsável pela manutenção dos meios, como fez saber o responsável da multinacional americana. Quanto a geração de energia, Ali Paulo refere que a empresa detém no País estoques suficientes e tem estado a vender grupos geradores de alta cilindragem para alguns estabelecimentos industriais. “Estamos a providenciar serviços e suporte a vários segmentos do mercado angolano, nomeadamente a indústria mineira, apesar de não sermos tão conhecidos de que a Cummins produz motores”, disse considerando que a maior parte dos equipamentos existentes no sector da construção civil, indústria mineira, Oil and Gas, são motores Cummins”, garante.

