Culpa “dividida” entre órgão de tutela e canais suspensos

As empresas de televisão ZAP VIVA, Rede Record de Televisão Angola Lda (Record TV África) e a VIDA TV deixaram de emitir a partir das 00h00 do dia 21 de Abril 2021, até à sua regularização junto da Direcção Nacional de Informação e Comunicação Institucional.

A ZAP, empresa da empresária Isabel dos Santos, detentora do canal ZAP VIVA em comunicado denominado “Normalização da emissão do Canal ZAP VIVA”, datado de 21 de Abril, declina qualquer responsabilidade pela suspensão da sua actividade por “inconformidades legais”.

A ZAP aponta o dedo acusador a Direcção Nacional de Informação e Comunicação Institucional (DNICI) pois há mais de três anos fez diligências junto daquele órgão competente com o objectivo de dar total cumprimento aos procedimentos legais e regulamentares aplicáveis à sua actividade de produção de conteúdos.

“Junto tanto do MINTTICS como da DNICI, tanto em reuniões presenciais como com a entrega de documentos, apresentámos prova inequívoca de que ao longo de pelo menos os últimos três anos a ZAP fez as mais diversas diligências junto do órgão competente com o objectivo de dar total cumprimento aos procedimentos legais e regulamentares aplicáveis à sua actividade de produção de conteúdos”, diz a ZAP numa alusão de que “com base nos documentos disponibilizados ficou feita a demonstração que a ZAP se limitou a seguir as orientações emanadas do órgão responsável pela regulação”.

Por sua vez, a Record TV Africa diz-se surpreendida com um comunicado nos termos do qual foi determinada a suspensão imediata, sem audiência prévia, de toda a actividade da Record TV Africa em Angola, por alegadas inconformidades legais.

Num comunicado à imprensa, a Record TV Africa refere que no estrito respeito da Constituição e da lei angolana irá adoptar medidas legais de respostas cabíveis contra o referido acto. “A Record TV Africa, pauta e sempre pautou pela legalidade nos mais de 15 anos presentes em Angola e em todo continente Africano, e irá junto aos órgãos de tutela buscar o esclarecimento referente as supostas irregularidades alegadas”, indica a nota.

Contactada pelo Mercado, uma fonte da VIDA TV negou falar sobre o assunto limitando-se a dizer: Em princípio não vamos tratar desse assunto em público por respeito aos postos de trabalho dos nossos funcionários”.

Para o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA), Teixeira Cândido, não vê nenhum fundamento para tal decisão que não seja “silenciar” aqueles órgãos. “Não vemos nenhum fundamento que não seja a possibilidade de silenciar estes órgãos, não é uma questão administrativa nem burocrática, não faz sentido lembrarem-se agora que não estão legais, a Record está cá desde 2005 e o ministério nunca disse nada”, recordou.

A medida suspende também os registos provisórios dos jornais, revistas, páginas web (site) de notícias e estações de rádio sem actividade efectiva nos últimos dois anos.

“As empresas provedoras de Televisão por Assinatura, nomeadamente, a TV CABO S.A, a DSTV ANGOLA, SA, a FINSTAR - detentora da ZAP TV, devidamente legalizados, distribuem os canais ZAP VIVA, VIDA TV E REDE RECORD sem o registo para o exercício da actividade de televisão em Angola”, justifica o MINTTICS.

Registo definitivo

A medida, segundo o MINTTICS, decorre da actividade administrativa e do funcionamento normal, o que irá permitir ajustar o processo de atribuição do título de registo definitivo do exercício da actividade às empresas de Comunicação Social.

Fazendo fé naquele departamento ministerial, a a TV Record África, tem no exercício de função de Director-Executivo um cidadão não nacional. “Os quadros estrangeiros da empresa Rede Record de Televisão Angola, que exercem a actividade jornalística no País, não se encontram acreditados nem credenciados no Centro de Imprensa Aníbal de Melo”, reforça o MINTTICS.