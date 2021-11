Crise dos semicondutores faz subir preço dos carros usados até 20%

Os preços das viaturas usadas sobem 20% causada pela crise dos "chips" que afectou a produção e um carro novo pode demorar até um ano a chegar, noticiou o jornal Público.

De acordo com aquele órgão noticioso, a crise dos semicondutores (“chips“) é um dos principais factores que estão a afectar produção de automóvel a nível mundial e quem nesta fase encomendar um carro novo poderá esperar até um ano para ter a entrega.

Com a oferta a sofrer o impacto de crise dos semicondutores e de perturbações associadas à pandemia, o mercado está em desequilíbrio porque a procura “está aos níveis de 2019”, garante Hugo Filipe, gestor de marketing da Benecar, um grupo sediado no distrito de Leiria.

“Com a procura em alta e a oferta em baixa, os preços sobem. É a economia a funcionar. Comprar um Seat León hoje custa mais 20% do que custava há seis meses”, garante.

O retracto coincide com o que diz Nuno Castel-Branco, director-geral do Stand Virtual, plataforma online de usados mais usada em Portugal. Os dados do Stand Virtual apontam para uma clara descida no número de anúncios de carros usados abaixo de 20 mil euros e um aumento claro na contagem de anúncios para carros que são postos no mercado a preços superiores a 20 mil euros.

O mesmo portal nota que um Sedan usado, anunciado para venda, custa em média 21 500 euros, um aumento de 10%, face a Dezembro de 2020. Já um SUV tinha preços médios entre 19 500 e 20 mil euros, em Outubro a mesma média já tinha subido para entre 21 000 e 21 500 euros.